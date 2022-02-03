В колледжах Камчатки появятся восемь новых профмастерских в 2022 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 февраля. /ТАСС/. Восемь мастерских по востребованным в регионе компетенциям откроются осенью 2022 года на базе техникумов и колледжей Камчатки. Работы по открытию ведутся по нацпроекту "Образование", сообщила ТАСС заместитель министра образования региона Ирина Медведева.

"В 2022 году на оборудование современной материально-технической базы четырех мастерских выделено более 41 млн рублей. Оснащение соответствует стандартам международного движения WorldSkills. Это позволит техникумам и колледжам повысить качество подготовки студентов, использовать новые образовательные технологии, стать площадками для сдачи демонстрационного экзамена. На экзамене выпускникам моделируют реальную производственную ситуацию, где они проявляют свои навыки и умения, а также подтверждают квалификацию в соответствии с международными стандартами", - сказала Медведева.

Она добавила, что подготовка студентов будет вестись по востребованным в регионе компетенциям - туризм, промышленная автоматика, гостиничное дело и другие. Все мастерские оборудуют современной техникой для отработки полученных знаний на практике. Открытие мастерских запланировано на сентябрь, работы по их созданию ведутся в рамках выполнения мероприятий нацпроекта "Образование".