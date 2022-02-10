Власти Камчатки выделят более 15 млн рублей на создание "Точек роста"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Камчатки направят в этом году более 15 млн рублей на создание девяти центров естественно-научной и технологической направленности "Точки роста" в школах полуострова, в том числе и самых удаленных на севере края. Об этом ТАСС сообщила министр образования региона Александра Короткова.

"Новые образовательные центры начнут работу в 2022 году в школах Елизовского, Быстринского, Усть-Большерецкого, Тигильского, Олюторского, Карагинского и Пенжинского районов. Будет закуплено оборудование для обустройства кабинетов информатики, школьных лабораторий для занятий физикой, химией, биологией. На оборудование "Точек роста" в 2022 году региону из федерального бюджета выделено более 15 млн рублей", - сказала Короткова.

Она добавила, что работы по созданию таких центров в российских школах ведутся по нацпроекту "Образование". Сегодня в Камчатском крае работают 27 подобных центров, до 2024 года их должно стать 62. В 2021 году "Точки роста" открылись в 10 школах полуострова.

Нацпроект "Образование" рассчитан на период с 2019 по 2024 годы. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.