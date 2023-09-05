В Омской области открыли школу, за которую региональный министр получил выговор

В правительстве региона сообщили, что министр строительства Александр Рашко задержал открытие объекта

ОМСК, 5 сентября. /ТАСС/. Новая школа на 250 мест, построенная по нацпроекту "Образование", открылась в поселке Черлак Омской области, сообщила пресс-служба правительства региона. Ранее омский министр строительства Александр Рашко получил выговор за срыв сроков ввода в эксплуатацию этого образовательного учреждения.

"Объект был завершен к 1 сентября, но формальности с регистрацией затянули открытие образовательного учреждения. Глава региона Виталий Хоценко объявил министру строительства Александру Рашко выговор за эту задержку. Ведомство взяло на себя обязательства открыть социально значимый объект 7 сентября. Однако уже сегодня, 5 сентября, всего на день позже остальных общеобразовательных учреждений, в новой школе приступили к занятиям", - рассказали в пресс-службе.

Школа рассчитана на 250 учеников. Для младших классов построен отдельный корпус, где располагаются 11 кабинетов, спортивный зал, библиотека с читальным залом, актовый зал и столовая. На территории школы оборудованы площадки для занятий волейболом, футболом, баскетболом и легкой атлетикой.

31 августа Хоценко объявил Рашко выговор за срыв сроков ввода в эксплуатацию школ в поселках Черлак и Горьковское. Врио главы региона подчеркнул, что все лето министр уверял, что дети пойдут в школы 1 сентября. Работа строительного блока была признана неудовлетворительной. Вторую школу на 550 мест планируется открыть в октябре.