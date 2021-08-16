Джонсон в третий раз за четыре дня собрал экстренное заседание кабмина по Афганистану

ЛОНДОН, 16 августа. /ТАСС/. Третье за последние четыре дня заседание чрезвычайного правительственного комитета Великобритании проходит в понедельник днем под председательством премьер-министра Бориса Джонсона. Об этом сообщило агентство PA со ссылкой на канцелярию главы британского кабмина.

Отмечается, что заседание, ради которого Джонсон скорректировал свои планы относительно отпуска, началось в 12:30 по местному времени (14:30 мск). В пятницу премьер-министр по итогам первой экстренной встречи членов кабмина заявил, что из Афганистана в ближайшие дни эвакуируют сотрудников британского посольства, а также ожидающих отправки в королевство афганских граждан, которые помогали британским военным, участвовавшим в миссии НАТО. Для осуществления эвакуации в Афганистан были временно направлены 600 британских военнослужащих.

В воскресенье после второго заседания чрезвычайного правительственного комитета Джонсон призвал международное сообщество не признавать власть радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане. Он высказался за срочный созыв заседаний Совета Безопасности ООН и Североатлантического совета НАТО для оценки текущей ситуации в республике, подчеркнув, что "мир должен выступать с единых позиций".

Боевики движения "Талибан", по сообщениям телеканала Al-Arabiya, вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.