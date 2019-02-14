Эксперты: инновационно-научные центры приблизят науку к запросам экономики

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Создаваемые в России инновационно-технологические научные центры (ИНТЦ) помогут приблизить разработки ученых к реальным запросам экономики, а также помогут повысить качество подготовки кадров. К такому выводу пришли участники тематической сессии на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи.

Закон "Об инновационных научно-технологических центрах", вступивший в силу в июле 2017 года, позволяет создавать ИНТЦ по инициативе научных, образовательных организаций, а также по поручению президента. Нацпроектом "Наука" предусмотрено создание единой сети из не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня (на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики.

"Правовая рамка, предусмотренная законом для таких проектов, позволит нам сократить путь от идей до практического их воплощения. В этом смысле мы рассчитываем, что это партнерство будет на долгие годы, будет создавать правильный уровень мотивации у студентов, которые обучаются в университете, будут создавать им возможности для реализации своих идей и будет для индустриальных компаний постоянным источником, подпиткой тех самых интересных идей, инновационных проектов и развития кадрового потенциала", - отметил министр науки и высшего образования Михаил Котюков.

По мнению главы Минэкономразвития Максима Орешкина, деятельность ИНТЦ, нацеленная на инновации, в целом позволит повысить эффективность реализации нацпроектов, для достижения которых необходимо внедрение новых подходов.

"Изобретения, нововведения и инновации, которые делаются в университетах, должны транслироваться в реальные проекты в нашей жизни. Но так же, как и заказ того, куда нужно направлять свои исследования, что нужно получить на выходе - это та обратная связь, которая должна вестись с точки зрения компаний. Эта плотная увязка, то, что присутствует в стране в очень ограниченном количестве - это то, что нужно вывести на качественный уровень, тогда это будет вклад во все национальные проекты", - поделился видением задач ИНТЦ Орешкин.

ИНТЦ в "Сириусе"

Одним из первых в стране создается ИНТЦ на территории образовательного центра "Сириус" в Олимпийском парке Сочи, который начнет работу в 2019 году. Помимо работы в лабораторных комплексах, одной из главных задач ИНТЦ руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева видит работу с кадрами. На площадке центра будут разрабатываться образовательные программы для школьников, предназначенные для тиражирования в регионах.

"Мы считаем, что для того, чтобы ИНТЦ состоялся, рядом с "Сириусом" должен быть создан университет. Таким образом, университет является неотъемлемой частью инновационного центра для того, чтобы самые сильные мотивированные студенты из всех регионов могли быть кратчайшим образом вовлечены в прорывные проекты", - сказала она.

Схему элементов ИНТЦ по формуле "четыре "И" - инвесторы, инноваторы, индустрия и исследователи сформулировала первый заместитель гендиректора фонда "Иннопрактика" Наталья Попова. По ее мнению, нефинансовые механизмы, предусмотренные при создании центров, являются не менее важными составляющими успеха проекта, чем денежная поддержка и налоговые льготы.

"Мы видим потребность создания такой системы, где бы все компоненты этой "четыре "И" системы собрались бы на единой территории, и это снимает коммуникационные барьеры в достаточно большой степени", - подчеркнула она.

Регионы занимают свои ниши

Правительство Рязанской области запустит ИНТЦ "Аэрокосмическая долина", который создается совместно с Московским авиационным институтом, в мае 2019 года. В работе центра будут участвовать инновационные компании и оборонные предприятия, работающие в регионе. Центр будет заниматься как разработкой продукции для цифровой экономики, так и развитием гражданского направления на военных заводах. Кроме того, на площадке будут реализовываться образовательные программы в IT-сфере.

"Это должна быть площадка для создания новых продуктов и в этом должны помочь как раз специалисты- маркетологи, sales-менеджеры, которые будут рекомендовать на основе изучения рынка, то, что на нем востребовано для тех специалистов, которые могут это создать. А после того, как продукт будет создан, продать его на рынке, найти заказчиков", - рассказал о проекте губернатор Рязанской области Николай Любимов.

В Тульской области ведется работа по созданию "Композитной долины". По словам губернатора Алексея Дюмина, потребность в разработке и производстве композитных материалов возросла в условиях введения экономических санкций.

"В определенном смысле мы достигли потолка по ряду направлений и отраслей с точки зрения экстенсивного развития, и дальше нам нужен научный более глубокий задел для того, чтобы завоевывать дальнейшие высоты", - пояснил необходимость создания в своем регионе ИНТЦ губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.