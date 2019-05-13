Ученые в Тюмени займутся контролем численности короедов с помощью клещей-паразитоидов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Специалисты Института Х-Bio Тюменского государственного университета (ТюмГУ) проведут совместное с американскими коллегами из Университета Северной Аризоны исследование способов контроля численности жуков-короедов. Об этом сообщил ТАСС проректор по науке и международным связям ТюмГУ Андрей Толстиков.

"В ранних исследованиях мы уже описали разнообразие симбионтов - клещей, обитающих как на самих короедах, так и в их ходах. Некоторые виды клещей-паразитоидов могут уничтожать жуков на стадиях яйца или личинки. Это интересные факты, которые могут привести к разработке нового метода биологического контроля численности вредителей. Американским коллегам интересен наш опыт, а нам, в свою очередь, интересны их методы исследования короедов: феромонные ловушки, акустические методы", - сказал Толстиков.

Полевые выезды российско-американской команды ученых, аспирантов и студентов запланированы на май. Совместное исследование ученых двух стран поддержано грантом Российского научного фонда. Институт Х-Bio в ТюмГУ, как уточнил собеседник агентства, - ведущий экспертный центр в мире по систематике и фауне клещей. "Диагностика всего спектра разнообразия клещей может быть осуществлена в данный момент в Тюмени", - пояснил он.

"Задачи обеспечения биобезопасности стоят остро перед лесным хозяйством, в том числе борьба с болезнями древесных растений. В ТюмГУ ведется поиск природных антимикробных пептидов из растений и бактерий, которые могут использоваться для создания новых биопрепаратов - биологических средств защиты растений. Это один из приоритетов стратегии научно-технологического развития России", - добавил Толстиков.

Институт Х-Bio создан в декабре 2017 года. Здесь расположены исследовательские группы в области химии природных соединений, растениеводства, биологии почв, микробиологии, акарологии, фитопатологии и защиты растений, созданы лаборатории мирового класса. Стратегическим партнером ТюмГУ в проекте выступил Всероссийский институт защиты растений РАН.

Ранее сообщалось, что за последние пять лет тюменскими специалистами описано свыше 600 видов и родов новых для науки клещей, опубликовано более 250 научных статей в ведущих мировых журналах. Исследования ведутся по всему миру, в том числе в Южной и Центральной Америке, в Южной Африке, в Новой Зеландии, на Филиппинах и во Вьетнаме.