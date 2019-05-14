Медведев поздравил инженера-конструктора Евгения Федосова с 90-летием

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил академика РАН, заслуженного деятеля науки России Евгения Федосова с 90-летием. Телеграмма опубликована во вторник на сайте кабмина.

"Выдающийся ученый, вы прошли большой путь от инженера до академика РАН, многое сделали для укрепления обороноспособности и безопасности нашей страны <…> Ваши разработки лежат в основе многих современных авиационных комплексов, систем управления вооружением и ПВО", - подчеркнул премьер-министр.

Медведев отметил, что благодаря Федосову Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГосНИИАС), руководителем которого он является, превратился в крупный научный центр, в котором создана уникальная экспериментальная база. Премьер добавил, что академик РАН уделяет большое внимание преподаванию, готовит высококвалифицированные кадры для отрасли, передает свой опыт молодому поколению.

Евгений Федосов - российский инженер-конструктор, крупный ученый в области процессов управления военной авиационной техникой. С 1970 по 2006 год он возглавлял ФГУП "ГосНИИАС" - головную организацию по авионике российских самолетов гражданского и военного назначения, с 2006 г. является научным руководителем института. Федосов внес большой вклад в разработку и создание вооружения с высокоточным наведением, участвовал в создании первой советской ракеты класса "воздух - воздух" и последующих поколений ракет этого класса; высокоточного оружия с лазерным самонаведением; крылатых ракет воздушного и морского базирования.