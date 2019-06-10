Садовничий: создание научной долины МГУ начнется в ближайшие месяцы

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Работы по созданию научно-технологической долины МГУ "Воробьевы горы" начнутся в ближайшие месяцы. Об этом на пресс-конференции в понедельник заявил ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

"Мы готовы стартовать <...> Я уверен, что буквально в ближайшие месяцы мы начнем движение по созданию долины на территории 17 га", - сказал Садовничий.

При этом ректор затруднился ответить на вопрос о точных сроках начала строительства, так как, по его словам, пока не разработан проект застройки.

"У нас есть предпроектный эскиз. Но чтобы начать строительство, нужен проект. Таким образом нужны начальные средства на этот проект. Мы договорились на попечительском совете, что средства дают Москва и Российская Федерация. И сейчас мы на этапе разговоров с Минфином о выделении суммы Российской Федерации", - пояснил ректор.

Как рассказал Садовничий, приоритетными проектами долины являются Институт перспективного аэрокосмического и общепромышленного материаловедения (кластер "Нанотех"), Автоматизированный диагностический и лечебный комплекс поддержания жизнедеятельности человека (кластер "Биомед"), Институт перспективных исследований нефти и газа (кластер "Геотех"), Центр цифровых аддитивных технологий (кластер "Инжиниринг"), Квантовые оптические технологии (кластер "Инфотех").

Как заявил в январе президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета МГУ, земельные участки рядом с действующими зданиями МГУ будут выведены из-под коммерческой застройки и использованы в целях создания технологической долины при университете.