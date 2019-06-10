Медведев поддержал идею изучения альтернативных методов ускорения частиц

ЖЕНЕВА, 10 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал изучение альтернативных методов ускорения частиц. Об этом он сказал на встрече с учеными из РФ, работающими в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

"Очевидно, что такие альтернативные методы должны быть в поле зрения и нашей науки в широком смысле этого слова и входить в программы, чтобы мы не оказались опять же на обочине", - подчеркнул он.

Премьер отметил важность развития науки в стане, в том числе комплексов класса мега-саенс.

"Если мы это у себя дома сделаем, тогда и в ЦЕРНе мы будем интересны, - отметил он. - А если мы не сделаем, то будем утрачивать компетенции". "Надеюсь, что этого теперь не произойдет", - добавил Медведев.