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Медведев поддержал идею изучения альтернативных методов ускорения частиц

Премьер-министр подчеркнул важность развития науки в стане, в частности, комплексов класса мега-саенс

ЖЕНЕВА, 10 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал изучение альтернативных методов ускорения частиц. Об этом он сказал на встрече с учеными из РФ, работающими в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

"Очевидно, что такие альтернативные методы должны быть в поле зрения и нашей науки в широком смысле этого слова и входить в программы, чтобы мы не оказались опять же на обочине", - подчеркнул он.

Премьер отметил важность развития науки в стане, в том числе комплексов класса мега-саенс.

"Если мы это у себя дома сделаем, тогда и в ЦЕРНе мы будем интересны, - отметил он. - А если мы не сделаем, то будем утрачивать компетенции". "Надеюсь, что этого теперь не произойдет", - добавил Медведев.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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