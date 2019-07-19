Ученые предложили лечить последствия ишемии с помощью пересадки пластов стволовых клеток

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Группа ученых из РФ и Тайваня разработала новый эффективный метод на основе трансплантации пластов генетически модифицированных стволовых клеток для восстановления тканей после ишемии, то есть нарушения кровоснабжения, приводящего к повреждению ткани или органа, и успешно протестировала его на мышах. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба одного из участников исследования - МГУ имени М. В. Ломоносова.

"Коллаборация ученых МГУ, ФГБУ НМИЦ кардиологии Минздрава РФ и Университета Цин Хуа (Тайвань) разработала высокоэффективный метод восстановления тканей после ишемии и успешно протестировала его на мышах. Метод основан на трансплантации пластов генетически модифицированных стволовых клеток. Исследование показало, что метод может быть перспективным для восстановления нормального кровоснабжения, иннервации и регенерации ишемически поврежденной мышечной ткани", - говорится в сообщении.

По данным Всемирной организации здравоохранения, только за 2016 год от сердечно-сосудистых заболеваний умерли 17,9 млн человек, что составило 31% всех случаев смерти в мире. Однако до сих пор в мире нет устоявшихся эффективных методик по восстановлению пациентов после таких заболеваний. Методы клеточной терапии и ранее считались перспективными при восстановлении пациентов с ишемическими заболеваниями, такими как инфаркт миокарда, критическая ишемия нижних конечностей, ишемический инсульт. Однако до сих пор результаты не оправдали ожиданий.

Одной из важнейших причин их недостаточной эффективности стала гибель значительной части клеток после трансплантации при их введении в виде суспензии. Для решения этой проблемы ученые из РФ и Тайваня предложили использовать новые подходы. В частности, они предложили трансплантировать клетки в виде пласта, в котором сохранялись контакты между клетками. Кроме того, для трансплантации они выбрали мезенхимальные стромальные клетки (МСК), полученные из жировой ткани. По своим свойствам они оказались идеальным инструментом для регенеративных технологий.

Свой подход исследователи проверили на мышах, смоделировав у них ишемию задней конечности. Терапия с помощью пластов генетически модифицированных МСК оказалась эффективнее традиционных подходов: при их применении кровоток в тканях к 21-му дню восстанавливался почти до 70% от исходного. В контрольной группе к этому сроку кровоснабжение восстанавливалось менее чем на 40%.

Полученные результаты, как отмечают ученые, являются основанием для дальнейшего продвижения этой клеточной технологии сначала в доклинические исследования, в которых необходимо доказать безопасность ее применения у животных, а потом и в клинические исследования у больных с тяжелой ишемией нижних конечностей, приводящей к ампутациям и инвалидности.