Кабмин готовит законодательную базу по объединению фондов ЖКХ и дольщиков

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство ведет подготовку законодательной базы для объединения Фонда содействия реформированию ЖКХ и Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. До этого оба фонда продолжат работать, сообщил в понедельник журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Фонд содействия реформированию ЖКХ и Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства будут объединены в единый фонд содействия реформированию ЖКХ.

"Решение действительно принято, однако для его реализации необходимо провести подготовительную работу. На сегодняшний день ведется подготовка законодательной базы для реализации данного решения. До этого оба фонда продолжают свою работу", - прокомментировал Хуснуллин.

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства создан осенью 2017 года. Работа фонда направлена на повышение гарантии защиты прав людей, деньги которых застройщики привлекают для строительства многоквартирных домов. В конце марта Хуснуллин стал председателем наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства был создан в июле 2007 года на основании федерального закона в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий.

Мнение экспертов

Поставленная президентом Владимиром Путиным задача стабилизировать социально-экономическое развитие в регионах путем решения квартирного вопроса и создания благоприятных условий среды жизнедеятельности для наших граждан требует эффективных нестандартных мер по оптимизации процессов управления капитальными инвестициями, прокомментировал ТАСС глава экспертного совета Госдумы по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства (при комитете Госдумы по транспорту и строительству) Владимир Ресин. "Нужна такая единая управленческая модель государственного регулирования, которая позволила бы комплексно и системно обеспечить градостроительное развитие в регионах, создать действующую систему планирования и координации градостроительных программ и проектов, объединить земельные и финансовые ресурсы для их реализации", - сказал он. По его словам, наступило время, когда необходимо объединить все имеющиеся ресурсы и грамотно ими распорядиться.

Фонд содействия реформированию ЖКХ перекрывает широкий спектр вопросов, связанных с жилым фондом в России, рассказал ТАСС эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Николай Алексеенко. Это и реализация государственных программ по переселению из ветхого и аварийного жилья граждан, и проведение капитального ремонта в многоквартирных домах, а также вопросы, связанные с управлением многоквартирными домами, перечисляет эксперт. "Вполне логично, что правительство решило сконцентрировать все вопросы, связанные с решением жилищных проблем населения, в одной корпорации. Безусловным преимуществом такого объединения должна стать согласованность действий при принятии решения в восстановлении прав на жилье пострадавших граждан-участников долевого строительства и граждан, нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного жилья", - сказал собеседник агентства.