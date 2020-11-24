В Бурятии открыли более 300 эскроу-счетов для приобретения квартир местными жителями

УЛАН-УДЭ, 24 ноября. /ТАСС/. Жители Бурятии внесли в 2020 году на эскроу-счета около 600 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС во вторник в правительстве Бурятии.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию.

"Количество счетов эскроу стабильно растет, всего в республике открыто более 300 таких счетов. Владельцы строящихся домов в Бурятии внесли на эскроу-счета почти 600 млн рублей. В первом квартале 2020 году эта сумма не превышала 5 млн рублей и было оформлено только 10 договоров долевого участия с применением механизма эскроу", - сообщили в правительстве.

Жители Бурятии пользуются возможностью оформить льготную ипотеку под 2% годовых - такое право есть у молодых семей, проживающих в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО). Кроме того, людей привлекает программа льготной ипотеки под 6,5% годовых.

По данным Минстроя Бурятии, сейчас в реестре проблемных жилых домов в регионе числится 10 объектов. Из них два объекта будут достроены за счет собственных средств застройщика. Проблемы еще восьми объектов будут решать с привлечением Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства за счет средств федерального и республиканского бюджетов.

Президент Владимир Путин в июне потребовал до 2024 года увеличить объемы строительства жилья на Дальнем Востоке в 1,6 раза.