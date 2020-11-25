Большинство сделок со складами в РФ в 2020 г. из-за пандемии пришлось на онлайн-ретейлеров

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Онллайн-ретейл стал основным драйвером спроса на склады в 2020 году в России в условиях пандемии, доля таких сделок составляет около половины в общем объеме спроса. Об этом сообщил на конференции в среду исполнительный директор Radius Group Захар Вальков.

"В 2020 году этот тренд стал настолько знаковым, что, по сути, определил развитие складского рынка не только в Московском регионе, но и в России в целом <...> В этом году общий объем спроса со стороны электронной коммерции составил порядка 50%", - сказал он.

Согласно исследованию международной компании Knight Frank, в 2019 году на компании, представляющие сектор онлайн-торговли, приходилось 10% спроса на территории Российской Федерации. По итогам 2020 года сегмент e-commerce имеет наибольшую долю в структуре спроса за всю историю, подчеркивается в материалах.

Вальков подчеркнул, что негативное влияние пандемии заставило ретейлеров наращивать онлайн-продажи, это, в свою очередь, обеспечило складскому сегменту устойчивость по сравнению с другими сегментами коммерческой недвижимости. "Если другие сегменты сильно трясло, они оказались в ситуации, когда не было потока денежных средств, наша ситуация была более-менее прогнозируемой", - пояснил он.

Доля сделок с электронной коммерцией в первом-третьем кварталах 2020 года составила 51%, отметил, в свою очередь генеральный директор JLL в России Андерс Лильенстолпе. "Большинство сделок на складском рынке проходит с компаниями электронной коммерции. Мы прогнозируем, что, скорее всего, этот показатель будет таким же и в следующем году", - сказал он на конференции.