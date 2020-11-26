Хуснуллин заявил, что пять регионов РФ полностью решили проблему обманутых дольщиков

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Мурманская и Псковская области, Республики Алтай и Тыва, а также Ненецкий автономный округ в 2020 году полностью решили проблему долгостроев и обманутых дольщиков. Об этом сообщил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

"В настоящее время в пяти регионах нет проблемных объектов, в них проблема обманутых дольщиков была полностью решена в этом году. Это Мурманская, Псковская области, Республика Алтай, Республика Тыва, Ненецкий автономный округ", - приводит пресс-служба слова Хуснуллина.

В целом, за 2019-2020 годы Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства принял решение по 461 долгострою, добавил вице-премьер.

Согласно Единому реестру проблемных объектов, сегодня в России более 2,9 тыс. домов в 73 регионах признаны долгостроями. Их общая жилая площадь достигает более 17,3 млн кв. м.

Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства создан осенью 2017 года. Работа фонда направлена на повышение гарантии защиты прав людей, деньги которых застройщики привлекают для строительства многоквартирных домов. В конце марта Хуснуллин стал председателем наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.