В Совфеде предложили утвердить досудебное решение споров между застройщиками и дольщиками

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Споры между застройщиками и дольщиками по поводу качества новостроек должны решаться в первую очередь в досудебном порядке, чтобы не допустить злоупотреблений. Законодательство в этой части требует совершенствования, сообщил в четверг глава комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко на круглом столе.

"По нашему мнению, важно расширить практику регулирования споров между участниками долевого строительства и застройщиками в досудебном порядке. Безусловно, необходимо законодательно совершенствовать законодательное регулирование таких взаимоотношений", - сказал Мельниченко.

Он пояснил, что во многих случаях недочеты строительства не носят критический характер, и такого рода неисправности чаще всего можно устранить и без суда.

По словам сенатора, надо выработать такой правовой подход, который бы, с одной стороны, обеспечивал защиту прав потребителей, а с другой - не допускал злоупотреблений и попыток заработать на такого рода судебных исках. Также нельзя допускать снижения гарантии для дольщиков с перекосом в пользу прав застройщика, отметил Мельничеко.

Мнение застройщиков

Зампредседателя комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по предпринимательству в сфере строительства, генеральный директор Института развития строительной отрасли Кирилл Холопик отметил, что схема работы юридический фирм, представляющих в судах интересы дольщиков, направлена не на восстановление нарушенных прав, а на извлечение выгоды.

По его словам, суд, как правило, отказывает в проведении судебной экспертизы, так как не видит оснований не доверять экспертному заключению, представленному дольщиком, и удовлетворяет требования, обязывая застройщика выплатить компенсацию, неустойку и штраф. Причем эта сумма в несколько раз превышает стоимость самих недостатков строительства, подчеркнул эксперт. Дольщик после этого делится доходом с юристами.

Как отметил Холопик, среди наиболее распространенных недостатков - неровность стен и пола, повреждение отделки, отклонение дверных блоков. "То есть основной объем касается каких-то неровностей, трещин, зазоров, причем все это исправимо", - подчеркнул он.

Защита покупателей

Со своей стороны Роспотребнадзор не видит признаков "потребительского экстремизма". Так, за пять лет в сфере строительства жилья число дел, которые рассматривали суды общей юрисдикции, снизилось на 20%, сообщил начальник управления федерального государственного надзора в сфере защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков. В 2019 году, по его словам, было рассмотрено 28,2 тыс. судебных дел по этому вопросу, для сравнения в 2018 году - 31,9 тыс.

"Я говорю с позиции Роспотребнадзора, нас не может не радовать этот показатель, что в 95% случаев дела в этой сфере завершаются в пользу потребителя. Я никак не связываю это с "потребительским экстремизмом". Мы говорим о том, что у нас нет здесь оснований усомниться в компетенции органов судебной власти и в их объективных подходах соответствующего судебного решения", - подчеркнул Прусаков.

Как он полагает, указанные данные должны в большей степени говорить о том, что в сфере строительства жилья не все так хорошо и гладко, и застройщики объективно, и это подтверждается решениями судов, нарушают права потребителей. "Если бы это было не так, мы бы имели другие цифры", - отметил он.

Явление, которое получило название "потребительский экстремизм", выражается в том, что недобросовестные юридические компании, представляющие интересы дольщиков, пытаются заработать на неустойке и неприемке квартир в новостройках, устанавливая, по мнению девелоперов, неразумные претензии и обращаясь сразу в суд, а не напрямую к застройщикам. Минстрой России со своей стороны допускал возможность рассмотреть поправки, направленные на защиту застройщиков. По словам замминистра Дмитрия Волкова, необходимо определить четкий перечень критических замечаний к качеству строительства жилья, чтобы соблюсти баланс интересов в спорах между дольщиками и застройщиками.