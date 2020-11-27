{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Доля электронных заявлений на регистрацию недвижимости увеличилась на 54%

В октябре Росреестр завершил перевод всех регионов на федеральную государственную информационную систему ЕГРН

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Доля электронных пакетов на регистрацию прав собственности на недвижимость по итогам трех кварталов 2020 года увеличилась в России на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Росреестра.

"Треть заявлений на регистрацию прав собственности на недвижимость подаются в Росреестр в электронном виде. При этом доля электронных заявлений за три квартала 2020 года возросла на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, по итогам трех кварталов 2020 года общее количество заявлений на регистрацию прав собственности снизилось на 10% до 15,2 млн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, это связано с ограничениями в работе МФЦ во время пандемии.

Рост востребованности электронных сервисов отмечался во время первой волны пандемии весной 2020 года, после снятия ограничений тренд сохраняется, уточнили в Росреестре. При этом самыми популярными электронными сервисами стали "Запрос посредством доступа к ФГИС ЕГРН", "Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online" и "Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости". Росреестр продолжает наращивать цифровую инфраструктуру и разработал концепцию цифровой трансформации на 2021 - 2023 годы, на ее базе будет создан ряд клиентских сервисов, рассказали в ведомстве.

Как сообщалось, в октябре Росреестр завершил перевод всех регионов России на федеральную государственную информационную систему ЕГРН. Совершать учетно-регистрационные действия с недвижимостью стало проще и быстрее. Как отмечала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, ФГИС ЕГРН позволила в два раза сократить процесс регистрации недвижимости.

Теги
РоссияАбрамченко, Виктория Валериевна
На Камчатке более 350 семей до конца года переедут из сейсмоопасного жилья
Завершено строительство четырех многоквартирных домов, еще два дома проходят процедуру оформления
Читать полностью