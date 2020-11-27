Доля электронных заявлений на регистрацию недвижимости увеличилась на 54%

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Доля электронных пакетов на регистрацию прав собственности на недвижимость по итогам трех кварталов 2020 года увеличилась в России на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Росреестра.

"Треть заявлений на регистрацию прав собственности на недвижимость подаются в Росреестр в электронном виде. При этом доля электронных заявлений за три квартала 2020 года возросла на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, по итогам трех кварталов 2020 года общее количество заявлений на регистрацию прав собственности снизилось на 10% до 15,2 млн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, это связано с ограничениями в работе МФЦ во время пандемии.

Рост востребованности электронных сервисов отмечался во время первой волны пандемии весной 2020 года, после снятия ограничений тренд сохраняется, уточнили в Росреестре. При этом самыми популярными электронными сервисами стали "Запрос посредством доступа к ФГИС ЕГРН", "Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online" и "Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости". Росреестр продолжает наращивать цифровую инфраструктуру и разработал концепцию цифровой трансформации на 2021 - 2023 годы, на ее базе будет создан ряд клиентских сервисов, рассказали в ведомстве.

Как сообщалось, в октябре Росреестр завершил перевод всех регионов России на федеральную государственную информационную систему ЕГРН. Совершать учетно-регистрационные действия с недвижимостью стало проще и быстрее. Как отмечала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, ФГИС ЕГРН позволила в два раза сократить процесс регистрации недвижимости.