Хуснуллин: объединение деятельности фондов ЖКХ и дольщиков может занять около года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноября. /ТАСС/. Процесс объединения деятельности Фонда содействия реформированию ЖКХ и Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства может занять около года. Об этом журналистам в пятницу сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время поездки в Ростовскую область.

В понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что Фонд содействия реформированию ЖКХ и фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства будут объединены в единый фонд содействия реформированию ЖКХ.

"Мы эту работу продолжаем. Я думаю, у нас она в течение года будет проходить, и мы найдем самые оптимальные системы управления, при этом сократив управленческие издержки", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что у фондов есть общее - фонд дольщиков либо достраивает жилье, либо выплачивает компенсации и освобождает площадки, а фонд реформирования ЖКХ является активным участником расселения аварийного и ветхого жилья, причем, после расселения площадки тоже освобождаются. "Мы посмотрим, как объединить две программы, плюс программу комплексного развития территорий, чтобы собрать ресурсы одного фонда, второго фонда, попробовать сделать более комплексную застройку территорий", - пояснил Хуснуллин.

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства создан осенью 2017 года. Работа фонда направлена на повышение гарантии защиты прав людей, деньги которых застройщики привлекают для строительства многоквартирных домов. В конце марта Хуснуллин стал председателем наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства был создан в июле 2007 года на основании федерального закона в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий.