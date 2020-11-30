Камчатка дополнительно получит почти 380 млн рублей на расселение аварийного жилья

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 ноября. /ТАСС/. Камчатский край в 2021 году получит из федерального бюджета 378 млн рублей на расселение аварийного жилья в рамках ускоренной реализации госпрограммы регионом, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Такое решение было принято на заседании управления Фонда содействия реформированию ЖКХ РФ в рамках ускоренной реализации госпрограммы регионом. Управление Фонда содействия реформированию ЖКХ РФ приняло решение об опережающем финансировании и выделении Камчатскому краю из федерального бюджета дополнительно 378 миллионов рублей на расселение аварийного фонда в 2021 году", - говорится в сообщении.

Уточняется, что одним из условий выделения средств является выполнение краем взятых на себя обязательств по расселению ранее признанного аварийным фонда по ускоренному графику. Регион фактически на два года опережает эту программу по срокам.

В настоящий момент в Камчатском крае около 110 тыс. кв. м жилья признано аварийным. В 2019-2020 гг. было расселено около 10 тыс. кв. м такого жилья. Основная сложность оперативного сноса аварийных домов связана в том числе со стоимостью строительства коммерческого жилья на полуострове: она примерно на 30% выше, чем в других регионах.

В августе премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время рабочей поездки на Камчатку дал поручение профильным ведомствам представить в кабмин предложения по сокращению доли аварийного жилья в жилом фонде полуострова.