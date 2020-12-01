Первое арендное жилье построили на острове Итуруп

ТАСС, 1 декабря. Дом, квартиры в котором будут сдавать в аренду бюджетникам по цене вдвое ниже рыночной, сдали на Курилах. Это первое арендное жилье, построенное на острове Итуруп, сообщается на сайте правительства Сахалинской области во вторник.

"В селе Китовое Курильского района построили первый в истории Итурупа арендный дом. Квартиры полностью готовы для проживания. При этом цена на аренду в них в два раза ниже среднерыночной. Ключи от современного и качественного жилья получили работники здравоохранения, культуры, спорта и социальной сферы, а также муниципальные и государственные служащие", - говорится в сообщении.

Все квартиры в трехэтажном монолитном доме сданы "под ключ". Рабочие уложили линолеум, установили двери и сантехнику. У каждой квартиры есть балкон. Рядом обустроили стоянку, на которой для каждой квартиры предусмотрено по одному парковочному месту.

Аренда однокомнатной квартиры в новом доме обойдется жильцам в 6 тыс. рублей, двухкомнатной - в 8 тыс., а трехкомнатной - в 10 тыс. рублей. Через два года у жильцов появится возможность выкупить квартиры.

В 2021 году в Китовом сдадут еще три арендных дома. Один из них - на 21 квартиру, остальные - на 18.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, регионы, муниципальные образования и частные застройщики могут строить наемные дома. Частные застройщики, которые предложат на аукционах более низкий размер арендной платы за наем жилых помещений в таких домах, получат земельные участки в аренду без торгов по цене земельного налога и дополнительную поддержку - например, обеспечение участков инженерной инфраструктурой.