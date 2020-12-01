Исследование: аренда малогабариток в России подешевела из-за доступной ипотеки и пандемии

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Аренда студий и "однушек" площадью до 32 кв. м за год в среднем по России подешевела на 1,6%, в Москве снижение составило 6,7%. Такие данные содержатся в исследовании федерального портала "Мир квартир", которое есть в распоряжении ТАСС.

"Средняя аренда квартиры до 32 кв. м по всем крупным городам России стоит 11 700 рублей, что на 1,6% меньше, чем год назад - в декабре 2019 года", - говорится в исследовании.

Больше всего съемные малогабаритки подешевели в Череповце (на 15,7%), Кирове (13,2%), Ярославле (12,7%), Иркутске (10,2%), Вологде (9,2%), Махачкале (9,1%), Мурманске (8,4%), Санкт-Петербурге (8,4%), Ленинградской области (7,7%), Хабаровске (7,1%). В Москве цены на аренду студий и маленьких квартир за год снизились на 6,7%, в Московской области - на 1,4%.

В 2020 году на арендном рынке спад - из-за подешевевшей ипотеки часть арендаторов решила купить свою квартиру, прокомментировал результаты исследования генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. По его словам, оставшаяся, менее платежеспособная часть арендаторов, пострадала из-за кризиса в экономике в условиях пандемии и стала искать более дешевые варианты.

"Собственникам пришлось снижать ставки, предоставлять арендные каникулы, идти на всяческие уступки. Квартиры-студии и небольшие "однушки" стоят недорого относительно других типов квартир, но и их хозяевам приходится пересматривать ценники в меньшую сторону", - приводятся в исследовании его слова.