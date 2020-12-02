Доля просроченной задолженности по ипотеке в сентябре практически не изменилась

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Доля просроченной задолженности по ипотеке в портфеле российских банков в сентябре практически не изменилась и составила около 1%, следует из бюллетеня "Социально-экономическое положение России" за январь - октябрь, подготовленного Федеральной службой государственной статистики.

"Объем просроченной задолженности по жилищным кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам, на 1 октября 2020 года составил 81,8 млрд рублей (около 1% от общей задолженности по жилищным кредитам)", - следует из документа Росстата.

По данным Банка России, кредитные организации в январе - сентябре выдали ипотечных кредитов на 2,7 трлн рублей, что на 37,6% больше показателя годом ранее. В результате к началу октября долги россиян по ипотеке превысили 8 трлн рублей. Средняя ставка по ипотеке в России по итогам сентября выросла до 7,32% с 7,16% в августе.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что ипотечное кредитование в России по-прежнему имеет существенный потенциал к росту, указав на стабильный рост кредитного портфеля в этом сегменте, его хорошее качество и низкую стоимость риска. Задолженность по ипотеке составляет лишь 7,4% от ВВП, что ниже уровня стран Восточной Европы и G20.