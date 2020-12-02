Пять домов в Кирове достроят за счет средств бюджета региона и Фонда защиты прав дольщиков

КИРОВ, 2 декабря. /ТАСС/. Фонд защиты прав дольщиков планирует направить 641 млн рублей на завершение строительства пяти проблемных домов в Кирове, еще 32 млн рублей выделит Кировская область, сообщается в среду на сайте правительства региона.

"Министерство строительства Кировской области и Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства заключили дополнительное соглашение о предоставлении субсидии. По соглашению, за средства Фонда при софинансировании из бюджета Кировской области планируется восстановление прав участников строительства пяти проблемных объектов в Кирове - это дома в переулке Березниковский, 38 и 40; на ул. Преображенская, 95; ул. Мичуринская, 3; ул. Ленина, 31. В рамках соглашения Фонд и Кировская область направят 641 и 32 млн рублей соответственно на восстановление прав граждан - участников долевого строительства указанных объектов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего в Кировской области признаны проблемными и включены в единый реестр 35 домов (1954 гражданина). По каждому объекту индивидуально выбирается способ решения вопроса.