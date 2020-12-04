МВД нужно около 500 млрд рублей для решения жилищной проблемы своих сотрудников

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Порядка 500 млрд рублей необходимо МВД для того, чтобы обеспечить всех нуждающихся сотрудников и пенсионеров ведомства жильем. Об этом на совещании в Совете Федерации сообщил замглавы МВД России Игорь Зубов.

"На полное обеспечение всех нуждающихся сотрудников и пенсионеров МВД жильем необходимо порядка 500 млрд рублей, из них на выплаты жилищных субсидий уйдет около 440 млрд. Полагаем, если правительство найдет возможность изыскать истребованные НИС (накопительно-ипотечная система) средства и направит их непосредственно на приобретение жилья и выплату субсидий сотрудникам органов внутренних дел, то жилищная проблема в системе МВД будет решена за 2,5 года", - сказал он.

Зубов также отметил, что в настоящее время ведомством изучался вопрос участия министерства в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих, которая разрабатывалась и реализуется с учетом статуса военнослужащих и предоставляемых им социальных гарантий, существенно отличающегося от статуса сотрудников органов внутренних дел.

"На сегодня в подразделениях МВД России на учете для предоставления единовременной выплаты для приобретения жилья состоит свыше 91 тыс. сотрудников. Более 29 тыс. человек - пенсионеры, которые состоят на учете как нуждающиеся в получении жилых помещений по договору социального найма. Руководство МВД использует любые возможности для решения жилищных вопросов, в том числе с помощью глав субъектов РФ", - сказал Зубов.

По его словам, МВД России подготовлен законопроект, касающийся совершенствования социальных гарантий сотрудников и пенсионеров МВД. В ближайшее время он будет представлен в комиссию по законотворческой деятельности правительства РФ.