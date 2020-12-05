Власти Гонконга выделили $71 млн на ТЭО проекта жилья на насыпных островах

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Гонконга потратят 550 млн гонконгских долларов ($71 млн) на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта создания искусственных островов для решения жилищной проблемы. Об этом сообщила в субботу газета South China Morning Post.

В пятницу Законодательный совет этого специального административного района Китая утвердил выделение средств на эти цели. Ожидается, что исследовательские работы займут около трех с половиной лет.

Речь идет о мегапроекте под названием Lantau Tomorrow Vision. Он предполагает создание насыпных островов в акватории, прилегающей к гористому острову Лантау, и соответствующей транспортной инфраструктуры. Для этого предстоит "отвоевать" у моря как минимум 1 тыс. га земли. Предполагается, что на этих участках может быть построено 260 тыс. квартир. При этом 70% из них будет отведено под социальное жилье.

Эта идея была высказана главой гонконгской администрации Кэрри Лам в 2018 году. Она вызвала много споров в обществе и критику экологов: они считают, что это обернется губительным ущербом для морской экосистемы. Кроме того, проект обещает стать самым дорогостоящим в истории Гонконга: его стоимость оценивается в 624 млрд гонконгских долларов ($80,5 млрд).

Гонконгский рынок недвижимости считается самым дорогим в мире, что связано с нехваткой свободной земли. В этих условиях многие строительные проекты реализуются на насыпных участках у моря и обходятся очень дорого. Несмотря на дефицит земли, местные власти исходят из необходимости не трогать национальные парки и холмистые заповедные зоны, на которые приходится 40% территории этого специального административного района Китая.