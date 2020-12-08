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Решетников назвал долгосрочными риски роста цен на жилье в регионах

По мнению министра экономического развития, справиться с этим можно только максимально наращивая жилищное строительство в условиях ограниченности региональных бюджетов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Рост цен на жилье в регионах стал побочным эффектом реализации программы льготной ипотеки, данная динамика является долгосрочным риском. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

"[Глава ЦБ РФ] Эльвира Сахипзадовна [Набиуллина] в своем вступительном слове обозначила тему ипотеки. Понятно, что побочным эффектом реализации этой программы является рост, к сожалению, цен на жилье в регионах", - сказал он.

По словам Решетникова, это является долгосрочным риском. "И справиться с ним мы сможем только максимально наращивая жилищное строительство в условиях ограниченности региональных бюджетов, в условиях, прямо скажем, не очень избыточного финансирования инфраструктуры в последние годы", - добавил министр.

Кроме того, по мнению главы Минэкономразвития, у граждан возросли требования к городской среде, дорогам и социальной инфраструктуре. "Конечно, без дополнительных ресурсов на стройку социальных и инженерных объектов в регионах мы дальше жилье в тех объемах, как нам надо, не потянем, поэтому инфраструктурные облигации - это как раз способ эти потребности удовлетворить", - отметил Решетников.

По его словам, для этого важно правильно распределить риски между застройщиком, регионом и федеральными структурами. Такой структурой выступает ДОМ.РФ, у которой есть навыки, капитал и успех в организации и выпуске ипотечных бумаг и организации этого финансирования, отметил министр. "Мы рассчитываем использовать этот опыт на инфраструктурных облигациях", - подчеркнул он.

Ранее в ходе совета глава Банка России также отметила, что ажиотажный спрос на ипотеку ведет к росту цен на жилье в некоторых российских регионах.

О программе

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена в конце апреля. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса.

Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Премьер-министр России Михаил Мишустин 27 октября подписал постановление о продлении программы до 1 июля 2021 года. В свою очередь глава Минстроя Ирек Файзуллин высказывал мнение, что господдержка может быть продлена и в дальнейшем.

Одним из целевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" является снижение ипотечной ставки и увеличение объема выдачи ипотеки, в том числе на новостройки.

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РоссияРешетников, Максим Геннадьевич
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