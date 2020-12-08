Госдума одобрила во II чтении возможность Фонда ЖХХ брать кредиты для программ переселения

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник одобрила во втором чтении законопроект, согласно которому Фонд содействия реформированию ЖКХ сможет привлекать кредитные средства для помощи регионам при реализации программ переселения из аварийного жилья.

Авторами законопроекта являются руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, его первый заместитель Андрей Исаев и первый зампред думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов. Согласно законопроекту, Фонд ЖКХ получит возможность привлекать кредитные и иные заемные средства для ускорения переселения из аварийного жилья в субъектах РФ. При этом фонд сможет использовать поступающие дополнительные имущественные взносы для возврата кредита и уплаты процентов.

Кроме того, в законопроекте предусмотрена возможность бесплатно выделять земельные участки, на которых ранее находились аварийные жилые дома, многодетным семьям для индивидуального строительства в населенных пунктах с численностью не более 30 тыс. человек. Участки будут выделяться в случае, установленном органами власти субъектов РФ, при этом на них смогут рассчитывать и другие категории граждан. Например, те, кто находится на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или у кого есть основания для постановки на данный учет.

Поправки ко второму чтению

Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, как профильный комитет по законопроекту, предложил во втором чтении принять шесть и отклонить 15 поправок в законопроект. Часть отклоненных поправок предусматривали изменение 89 статьи Жилищного кодекса РФ, а именно включить возможность предоставлять жилье по договору соцнайма не только в тех населенных пунктах и субъектах, где находилось жилье, из которого переселяют гражданина.

В принятых во втором чтении поправках указывается, что Фонд ЖКХ сможет привлекать кредиты для финансовой поддержки субъектов РФ при переселении из аварийного фонда в порядке и на условиях, которые определены наблюдательным советом фонда. Кроме того, указывается возможность направлять доходы, которые получены Фондом ЖКХ от инвестирования временно свободных средств, на уплату процентов по кредитам для помощи регионам в переселении из авариного жилья.