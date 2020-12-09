ЖК "Остров Эрин" в Москве передан на достройку фонду защиты прав дольщиков

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Столичный жилой комплекс "Остров Эрин" передан на достройку в Московский фонд зашиты прав дольщиков. Такое решение принял Арбитражный суд, сообщили в среду в пресс-службе Москомстройинвеста.

"8 декабря Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Московского фонда защиты прав дольщиков о намерении стать приобретателем прав на земельные участки под строительство ЖК "Остров Эрин" по адресу: п. Краснопахорское, дер. Раево (ТАО)", - говорится в сообщении.

Согласно принятому судом решению, фонд не обязан погашать требования по текущим платежам и требованиям кредиторов, а также перечислять денежные средства, превышающие стоимость прав застройщика над совокупным размером требований участников строительства.

"Следующим шагом станет заключение между фондом и конкурсным управляющим договора о передаче прав на земельные участки и его регистрация в Росреестре. После подписания акта приема-передачи фонд сможет выступить в качестве нового застройщика объекта и исполнить обязательства перед 238 семьями дольщиков ЖК "Остров Эрин", - приводит пресс-служба слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

В марте 2019 года в отношении застройщика "Софьино-70" была введена процедура банкротства. В феврале 2020 года состоялось заседание совета фонда, на котором было принято решение о финансировании работ по достройке ЖК "Остров Эрин" за счет средств бюджета города.