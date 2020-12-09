{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЖК "Остров Эрин" в Москве передан на достройку фонду защиты прав дольщиков

В 2019 году в отношении застройщика "Софьино-70" была введена процедура банкротства, а в 2020 году состоялось заседание совета фонда, на котором приняли решение о финансировании работ по достройке ЖК "Остров Эрин" за счет средств бюджета города

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Столичный жилой комплекс "Остров Эрин" передан на достройку в Московский фонд зашиты прав дольщиков. Такое решение принял Арбитражный суд, сообщили в среду в пресс-службе Москомстройинвеста.

"8 декабря Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Московского фонда защиты прав дольщиков о намерении стать приобретателем прав на земельные участки под строительство ЖК "Остров Эрин" по адресу: п. Краснопахорское, дер. Раево (ТАО)", - говорится в сообщении.

Согласно принятому судом решению, фонд не обязан погашать требования по текущим платежам и требованиям кредиторов, а также перечислять денежные средства, превышающие стоимость прав застройщика над совокупным размером требований участников строительства.

"Следующим шагом станет заключение между фондом и конкурсным управляющим договора о передаче прав на земельные участки и его регистрация в Росреестре. После подписания акта приема-передачи фонд сможет выступить в качестве нового застройщика объекта и исполнить обязательства перед 238 семьями дольщиков ЖК "Остров Эрин", - приводит пресс-служба слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

В марте 2019 года в отношении застройщика "Софьино-70" была введена процедура банкротства. В феврале 2020 года состоялось заседание совета фонда, на котором было принято решение о финансировании работ по достройке ЖК "Остров Эрин" за счет средств бюджета города.

Теги
Россия
В России с начала года выдали более 1,5 млн ипотечных кредитов
По прогнозам замгендиректора ДОМ.РФ Артема Федорко, по итогам 2020 года ипотечный рынок России в количественном выражении вырастет примерно на 30%, в денежном - на 45-50%
Читать полностью