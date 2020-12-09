Спрос на апартаменты в Москве и Петербурге вырос вдвое

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Спрос на апартаменты в Москве и Санкт-Петербурге в конце ноября вырос в 2-2,5 раза относительно предыдущих периодов месяца на фоне заявлений властей о планах утвердить их правовой статус, сообщила в среду пресс-служба группы ВТБ.

Так, по данным экосистемы недвижимости "Метр квадратный" (входит в группу ВТБ), число поисковых запросов на апартаменты с 20 по 30 ноября составило более 1 700 - в 2,5 раза больше по отношению к 10-20 ноября и чуть более чем вдвое - к первым десяти дням месяца.

"Инициатива по реформе статуса апартаментов отразилась на динамике спроса клиентов. Мы видим, что после сообщений о возможном запрете на их строительство в будущем число просмотров страниц с подобными предложениями выросло в 2-2,5 раза, и статистика начала декабря подтверждает этот тренд", - приводятся в сообщении слова генерального директора экосистемы "Метр квадратный" Вячеслава Дусалеева.

Он не исключил увеличение доли апартаментов в общем объеме сделок по итогам года. Их цена в настоящее время на 10-15% ниже стоимости аналогичных квартир. Поэтому возможное получение для текущих объектов статуса жилого помещения может стать для инвесторов выгодным вложением, отметил Дусалеев. При этом, по мнению аналитиков компании "Метр квадратный", возможное изменение статуса апартаментов может сократить разницу в цене уже в течение года.

Апартаменты в большей степени получили распространение в Москве, Санкт-Петербурге и частично в Краснодарском крае. В структуре спроса на первичном рынке старой Москвы они занимают порядка 10%, ежемесячно в столице в среднем приобретается более 500 объектов. Сейчас на площадке компании "Метр квадратный" представлен 671 комплекс с открытыми продажами в Москве и области, причем в 145 из них (21,6%) продаются апартаменты. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области их предлагают 48 из 401 жилого комплекса, представленного на платформе (12%).

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что законопроект об апартаментах планируется внести в ближайшие два месяца, а саму проблему определения их правового статуса удастся решить в течение полугода. В настоящее время апартаменты являются нежилыми помещениями. В случае проблем у застройщика дольщики апартаментов не защищены законодательно. Кроме того, из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных проблем в таких домах не подпадают под контроль Госжилинспекции. Еще одна проблема апартаментов - необеспеченность социальной инфраструктурой.