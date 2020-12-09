{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума уточнила порядок назначения временной управляющей компании многоквартирного дома

Органы местного самоуправления сейчас наделены полномочиями по назначению сроком до одного года временной управляющей организации в многоквартирных домах, если собственники помещений не могут сами определиться с ее выбором или конкурс признан несостоявшимся

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому договор с собственниками помещений многоквартирных домов будет считаться заключенным сразу с момента назначения органами местного самоуправления временной управляющей компании.

Органы местного самоуправления сейчас наделены полномочиями по назначению сроком до одного года временной управляющей организации в многоквартирных домах, если собственники помещений не могут сами определиться с ее выбором или конкурс признан несостоявшимся. При этом собственники по разным причинам могут не заключить договор с назначенной им компанией.

Теперь Жилищным кодексом будет предусмотрено, что такой договор считается заключенным со дня принятия органом местного самоуправления решения об определении управляющей организации. На орган местного самоуправления возлагается обязанность в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об определении управляющей организации письменно уведомить всех собственников помещений в многоквартирном доме о принятии такого решения и об условиях договора управления этим домом.

Теги
Россия
Новый год и Рождество - 2021
Спрос на аренду домов в Ленобласти к новогодним праздникам из-за ограничений вырос на 60%
Один из основных факторов роста на рынке - введенные в Санкт-Петербурге противоэпидемиологические ограничения
Читать полностью