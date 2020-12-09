Эксперт рассказал о причине роста цен на новостройки в России

УФА, 9 декабря. /ТАСС/. Рост цен на новые квартиры в России за 11 месяцев 2020 года в среднем составил 15%, это связано с вымыванием предложения из-за введения системы эскроу-счетов, что привело к его сокращению более чем в 2,5 раза. Тенденция будет сохраняться, пока не будет решен вопрос вывода на рынок крупных проектов, сообщил руководитель аппарата Национального объединения застройщиков жилья Кирилл Холопик в среду на секции международной недели бизнеса, которая проходит с 8 по 11 декабря в Уфе.

"В среднем по России [рост цен на жилье за 11 месяцев составил] около 15%, в Московской области это около 20%, в Москве, в старых границах, - 17%, последние данные по ленинградской агломерации - рост цен составил около 13%. Это последствия вымывания предложения, наша такая экспертная оценка - именно вымывание предложения новостроек является на 80% причиной роста цен, это вымывание у нас будет продолжаться в силу того, что пока не решены проблемы - как вывести на рынок новый объем предложения", - сообщил Холопик.

До 2018 года темпы вывода новых проектов жилой недвижимости превышали спрос, в сутки на рынок выходило до 2,6 тыс. квартир при показателе заключенных договоров продаж на уровне 1,6-1,8 тыс. в день. С момента введения проектного финансирования количество новых проектов резко упало. "В 2,6 раза упал вывод новых проектов, и сегодня образовался, скажем так, дефицит квартир. Их ежедневно выводится [на рынок] около 1 тыс., а продается около 2 тыс. в день, то есть достаточно большой разрыв, происходит вымывание предложения на новостройки", - добавил он, уточнив, что продажи сохранились на уровне 1,9 тыс. квартир в день.

В целом, по России предложение по новостройкам за два года упало в два раза, из-за чего маловероятно повторение уровня продаж 2019 года, за исключением Москвы и ленинградской агломерации. Причем отмена льготной ипотеки не сильно повлияет на ситуацию, предположил эксперт.

Также он отметил возврат тенденции инвестирования в жилую недвижимость, которая была практически неактуальной до 2019 года. "Предпосылками для этого являются гарантированный рост цен и снижение доходности по депозитам", - рассказал Холопик.