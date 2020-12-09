Степашин: регламент по работе строителей в пандемию создан с участием крупных девелоперов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Регламент по работе строительной отрасли в условиях пандемии разработан с участием крупнейших строительных компаний России. Об этом сообщил председатель Общественного совета при Минстрое РФ Сергей Степашин на конференции РБК в среду.

Как ранее сообщал ТАСС, Минстрой направил регламент по работе стройотрасли в условиях пандемии руководителям регионов РФ. Регламент представляет собой набор рекомендательных мер по профилактике коронавируса среди работников строительной отрасли. Документ согласован с Роспотребнадзором.

"Рекомендации подготовлены с учетом лучших образцов мирового опыта. Это делали специалисты, которые знают, что такое стройка, и руководят строительными компаниями", - сказал Степашин, уточнив, что документ был подготовлен при участии "Инград", "Интеко", "ФСК" и других компаний.

По словам Степашина, меры по профилактике коронавируса дают возможность не бросать стройку и не прерывать процесс, а также минимизировать заболеваемость. Он подчеркнул, что в условиях пандемии важно сохранить и стройку, и здоровье рабочих.

О регламенте

В соответствии с регламентом, в частности, рекомендуется исключить доступ на стройку работников из зоны риска - старше 65 лет, с хроническими заболеваниями, а также тех, кто должен соблюдать режим самоизоляции. При вахтовом методе работы для приезжающих предлагается ввести обязательный 14-дневный карантин. На входе на стройплощадку должны быть организованы места для санитарной обработки рук. Предлагается обязать рабочих использовать маски или респираторы (если невозможно соблюдать дистанцию в 1,5 м), рекомендовать добровольное использование перчаток. Контакты между разными бригадами должны быть минимизированы, несрочные работы перераспределены (для минимизации числа рабочих). Рекомендовано также проводить дезинфекцию всех контактных поверхностей после окончания каждой смены. На каждой строительной площадке должен быть организован медицинский пункт, а также изолятор.

На случай ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации предусмотрены дополнительные рекомендации по профилактике COVID-19.