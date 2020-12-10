Минстрой рассказал, какие объекты чаще создаются при строительстве новых жилых районов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Регионы чаще всего направляют субсидию по государственной программе стимулирования строительства жилья на создание школ и автомобильных дорог. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минстроя РФ.

"Новые школы и автодороги стали самыми востребованными объектами инфраструктуры при строительстве новых жилых районов, создаваемых с господдержкой в 2020 году. Так, из 221 объекта по федеральной программе "Стимул" в строительстве находилось 87 автодорог и 54 школы", - говорится в сообщении.

Кроме дорог и школ в 2020 году по программе "Стимул" началось строительство 35 детских садов, двух комплексов, совмещающих школу и детский сад, 37 объектов инженерной инфраструктуры и шести поликлиник. Из запущенных проектов сегодня введены в эксплуатацию 20 автодорог, десять школ и пять детских садов, также большая часть объектов достроена и ожидает приемные работы, отметили в Минстрое.

По данным ведомства, в Белгородской области сдано пять автодорог и две школы, в Кировской области - четыре автодороги, в Самарской области - три автодороги, в Калужской и Кемеровской областях - по две автодороги, в Курской области - автодорога, в Чечне - автодорога, школа и три детских сада, в Свердловской области - две школы, в Ненецком автономном округе, Новосибирской и Рязанской областях, республиках Северная Осетия-Алания и Татарстан - по школе, в Ульяновской области и Ставропольском крае - по детскому саду.

По словам главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина, в 2020 году число регионов-участников программы увеличилось на 15 и достигло 57. "В целом, несмотря ни на какие препятствия, количество социальных объектов, возводимых в новых жилых районах, показало позитивную динамику, что особенно важно в нынешней ситуации", - прокомментировал министр.

Программа "Стимул" в 2019 году вошла в нацпроект "Жилье и городская среда", она направлена на стимулирование жилищного строительства и затрагивает социальную, дорожную и коммунальную инфраструктуру.