Эксперт: Минстрой обсуждает увеличение нормативной цены жилья

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Минстрой России может увеличить норматив стоимости квадратного метра, который используется при закупках для расселения аварийного жилья и при расчете социальных выплат по государственным программам. Предложения направлены на согласование в профильные министерства, сообщил ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Николай Алексеенко.

Ранее Минстрой России подготовил проект приказа о нормативе стоимости квадратного метра общей площади жилья на первое полугодие 2021 года. Согласно документу, средний по России показатель предлагается увеличить на 1,1% (по сравнению с уровнем второго полугодия 2020 года) - до 49 173 тыс. рублей.

"Норматив отдален от рыночных показателей, в некоторых субъектах разница доходит до 40%. Сам Минстрой видит эту проблему: ведомство скорректировало методику расчета и направило ее на согласования в Минфин и Минэкономразвития", - сказал Алексеенко.

Кроме того, вице-премьер Марат Хуснуллин еще в феврале 2020 года поручил Минстрою России разобраться с вопросом низких нормативных цен на жилье, не отражающих реальную себестоимость строительства.

ТАСС запросил Минстрой о планах изменить расчет нормативной стоимости квадратного метра.

Зачем Минстрой определяет цены

Нормативы стоимости квадратного метра, определяемые Минстроем, не имеют отношения к коммерческому рынку жилья. Как отметил Алексеенко, они используются при расчете различных социальных выплат по государственным программам, либо при закупках жилья в целях переселения из ветхого и аварийного фонда. То, что эти показатели ниже рыночных уровней, связано с нынешней методикой расчета, пояснил гендиректор РАСК.

Так, при расчете учитываются не только средние цены по Росстату на новостройки и вторичное жилье, взятые уже с понижающим коэффициентом 0,85, но и себестоимость строительства, которая также тянет значения вниз, отметил Алексеенко. Кроме того, в расчетах используется индекс-дефлятор по всему виду деятельности "Строительство", в который включается не только жилищное строительство, но и, к примеру, инфраструктурное, это также искажает оценку, добавил эксперт.

Тем не менее, нормативная стоимость все же сталкивается с реальным рынком жилья: к примеру, объявляется закупка квартир для госнужд, но предложенные цены не подходят для застройщиков-поставщиков, подчеркнул Алексеенко.

Подготовленный Минстроем проект приказа также рассчитывает норматив стоимости жилья для каждого региона. Согласно документу, на первый квартал 2021 года показатель предлагается установить в Москве на уровне 118,3 тыс. рублей, в Петербурге - 85,5 тыс. рублей, Подмосковье - 65,8 тыс. рублей, Ленинградской области - 57,7 тыс. рублей. В настоящее время, во втором полугодии 2020 года, средний по России норматив стоимости жилья, установленный министерством, составляет 48 634 рублей.

В свою очередь, согласно статистике "Авито", в среднем по России рыночная стоимость квадратного метра первичной недвижимости в ноябре 2020 года составила 98,8 тыс. рублей, что превышает январские показатели на 17,2% (84,3 тыс. рублей), а прошлогодние - на 18,6% (83,3 тыс. рублей).