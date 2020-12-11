В Пермском крае намерены досрочно расселить 3,5 тыс. человек из аварийного жилья

ПЕРМЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Пермский край получил дополнительно 2,4 млрд рублей из федерального бюджета на расселение людей из аварийного жилья, таким образом общая сумма на эти цели составила 9 млрд рублей, которые позволят до 2022 года расселить более 12 тыс. жителей, из них 3,5 тыс. человек смогут переехать в новые дома раньше запланированного срока. Об этом в пятницу в Instagram сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

Ранее Махонин поручил направить в Фонд содействия реформированию ЖКХ РФ письмо с просьбой о выделении Пермскому краю на 2020-2021 годы опережающего финансирования в размере 2,4 млрд рублей для ускоренного расселения аварийного жилья по нацпроекту "Жилье и городская среда".

"Наш опыт по расселению аварийного жилья продолжают отмечать на уровне страны. Получили от федерации 2,4 млрд рублей опережающего финансирования. В сумме у нас теперь 9 млрд рублей, которые позволят расселить до 2022 года больше 12 тыс. жителей края, причем 3,5 тыс. из них - раньше планируемого", - написал он.

В Пермском крае реализуется комплексный подход к расселению аварийного жилья. Реализуются две программы - национального проекта "Жилье и городская среда" и региональная, аварийные дома расселяются целыми кварталами. Таким образом, ускоряется переселение и освобождаются территории для нового строительства. Как сообщается на сайте краевого правительства, в рамках нацпроекта до 1 сентября 2025 года в Пермском крае должен быть расселен весь аварийный жилфонд, признанный таковым до 2017 года. Дома, признанные аварийными позже, но расположенные в тех же кварталах, расселяются по региональному проекту. В общей сложности с 2019 по 2025 годы в регионе расселят 600 тыс. кв. м, в благоустроенное жилье переедут более 37 тыс. чел. Сейчас план выполнен на четверть.

"В 2020 году регион продолжает вести расселение ускоренно. За два года только в рамках нацпроекта расселено 82,03 тыс. кв. м аварийного жилья, в благоустроенные квартиры переехали 5,55 тыс. человек. Такой объем расселения составляет 148,8% от целевого показателя на 2019-2020 годы - в крае за два года должно было быть расселено 55,11 тыс. кв. м аварийного жилья, где проживали порядка 3 тыс. человек", - отмечается в сообщении.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.