Жители аварийных домов БАМа в Приамурье с 2022 года будут получать жилищные сертификаты

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Участники программы по переселению из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Амурской области с 2022 года смогут получить жилищный сертификат для покупки нового жилья, сообщила журналистам заместитель министра строительства и архитектуры Амурской области Оксана Александрова.

"С 2022 года граждане будут иметь право на самостоятельное приобретение квартир. Гражданин получает сертификат, осуществляет поиск квартиры. Порядок расчета - площадь, на которой в настоящее время проживает гражданин, [умноженная] на стоимость квадратного метра, которая ежеквартально утверждается Минстроем. И в пределах этой суммы гражданин имеет право подобрать себе жилье площадью не менее той, которая расселяется", - сказала она.

С 2021 года в Амурской области начнется прием заявок от участников программы, которые желают сменить аварийные "квадраты" на жилье в любом другом районе региона. Это нововведение связано с тем, что не во всех муниципальных образованиях есть жилье, попадающее под критерии программы.

По данным Минстроя, к зоне БАМа в Амурской области относятся шесть территорий, в которых действует программа - это город Тында и Тындинский район, город Зея и Зейский район, а также Селемджинский и Мазановский районы. Общая площадь аварийного жилья - более 255,5 тыс. кв. метров, в этих домах живут более 5,1 тыс. человек. В 2021 году из аварийного жилья в новые квартиры переехали 83 семьи, до конца года ожидается переезд еще восьми.

На переселение из ветхого и аварийного жилья в Приамурье предусмотрено более 154,1 млн рублей, 148,8 млн из которых - средства областного и федерального бюджетов. На эти средства предполагается переселить 38 семей.

О программе

В 2017 году президент России Владимир Путин поручил определить источники финансирования для переселения граждан, проживающих в вагон-городках вдоль Байкало-Амурской магистрали в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. В целом власти занимаются этой проблемой с 2010 года. С 2011 года, по данным Минстроя РФ, во всех примыкающих к магистрали районах переселено 4,3 тыс. семей, на это было выделено около 7,5 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. В 2020 году переселили более 200 семей, выделив 693 млн рублей.

Байкало-Амурская магистраль - одна из крупнейших железных дорог в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Она проходит по территории Иркутской и Амурской областей, Забайкальского и Хабаровского краев, Бурятии и Якутии. Строительство магистрали началось в конце 1930-х годов, но основные работы были развернуты в 1974 году, когда Байкало-Амурскую железнодорожную магистраль объявили всесоюзной ударной комсомольской стройкой.