ДОМ.РФ заключил соглашения с 24 регионами по развитию жилищной сферы

ВОРОНЕЖ, 18 декабря. /ТАСС/. Институт развития ДОМ.РФ заключил соглашения о сотрудничестве в жилищной сфере с 24 регионами России. В частности, в пятницу подписано соглашение с Воронежской областью, сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на совещании с правительством Воронежской области.

"Как институт развития, мы активно работаем с регионами по каждому из этих пунктов, а также над дополнительными вопросами, которые требуют внимания. В том числе я говорю о доступности качественного жилья. Мы заключили соглашения о сотрудничестве в развитии жилищной сферы с 23 регионами, процесс идет", - сказал Мутко. Он добавил, что сегодня ДОМ.РФ подписал аналогичное соглашение с правительством Воронежской области.

Ранее институт развития также заключил соглашения с Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Ульяновской, Омской, Магаданской, Волгоградской, Рязанской, Орловской, Пензенской, Калининградской областями, Пермским, Ставропольским краями, республиками Калмыкия, Саха (Якутия), Северная Осетия - Алания, Карелия, Коми, Мордовия, Карачаево-Черкесской, Удмуртской, Кабардино-Балкарской республиками и ХМАО. До конца года планируется подписать еще ряд соглашений.

Заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов отметил, что соглашение позволяет развивать в регионах все направления, которые ведет ДОМ.РФ: жилищное строительство, арендное жилье, развитие ипотечного кредитования, в том числе социальной ипотеки.

Акционерное общество "ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере. Создан для содействия проведению государственной жилищной политики. Сто процентов акций компании принадлежат государству в лице Росимущества. ДОМ.РФ является крупнейшим финансовым институтом развития после ВЭБ, который ежегодно направляет на выплату дивидендов в федеральный бюджет не менее 50% от прибыли по МСФО.