Достройщикам проблемных домов в Липецкой области упростят процедуру предоставления земли

ЛИПЕЦК, 18 декабря. /ТАСС/. Процедура предоставления земельных участков компаниям, которые будут достраивать проблемные дома в Липецкой области, будет упрощена. Комитет по экономике областного Совета депутатов одобрил изменения в региональный закон "О защите прав пострадавших участников долевого строительства многоквартирных домов", сообщает в пятницу пресс-служба регионального парламента.

"Вносимые сегодня изменения устанавливают прозрачный механизм определения затрат застройщика (инвестора) на завершение строительства, исходя из его доходов и расходов, связанных с непосредственным исполнением обязательства по завершению строительства проблемного объекта, для принятия решения о предоставлении земельного участка в аренду, - цитирует пресс-служба слова председателя Липецкого областного Совета депутатов Павла Путилина. - Это будет способствовать законному и обоснованному принятию решения об оказании застройщику-инвестору мер поддержки в виде предоставления земельного участка в аренду без торгов".

Сейчас для застройщиков законодательно установлена возможность приобретения земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без торгов. В 2020 году федеральным законодателем была исключена процедура согласования с Минстроем РФ решения о предоставлении земельного участка инвесторам в аренду.