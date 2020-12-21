Число сделок на вторичном рынке жилья в Москве в ноябре выросло в 1,4 раза

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Более 17 тыс. сделок купли-продажи недвижимости зарегистрировали в Москве в ноябре, что в 1,4 раза превышает показатель аналогичного месяца 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба управления Росреестра по Москве.

"Управлением Росреестра по Москве в ноябре 2020 года зарегистрировано 17 072 перехода прав на основании договоров купли-продажи (мены) недвижимости - в 1,4 раза (+43%) больше, чем годом ранее за аналогичный период (11 905). В сравнении с предыдущим месяцем показатель снизился на 7% - в октябре оформлено 18 433 перехода прав", - отмечается в релизе.

По словам руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, после рекорда в 18,4 тыс. оформленных сделок на вторичном рынке в октябре, показатель ноября стал вторым по величине. Майданов также объяснил, что последние три года в ноябре регистрируется меньше договоров купли-продажи, чем в октябре.

В целом за 11 месяцев 2020 года Росреестр зарегистрировал более 128,8 тыс. договоров купли-продажи жилья в Москве, что лишь на 0,8% ниже аналогичного показателя 2019 года. По мнению Майданова, в среднем показатели регистрации сделок в декабре превышают на 28% цифры ноября. Поэтому есть вероятность, что общий объем регистрации сделок на вторичном рынке Москвы за 2020 год будет выше показателя 2019 года.