Минстрой РФ планирует упростить заключение концессионных соглашений в ЖКХ

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Минстрой России планирует упростить преобразование арендных договоров в концессионные соглашения между муниципалитетами и частными собственниками на объекты водоканалов. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин в понедельник.

Концессионные соглашения - один из наиболее эффективных инструментов для модернизации старых и строительства новых объектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

"Министерство концессионные соглашения поддерживает. Нами внесено предложение в правительство относительно договоров аренды, которые более простым способом реорганизуются в концессионные соглашения", - сказал министр на онлайн-конференции, посвященной проблемам водоснабжения в России.

Файзуллин уточнил, что в России заключено более 2,5 тыс. концессий, из которых 990 находятся в области водоснабжения и водоотведения. "Отрасль по 990 концессионным соглашениям только по водоснабжению получила 230 млрд рублей", - добавил министр, отметив, что нужно увеличивать число концессий в сфере ЖКХ.

Речь идет о договорах аренды между муниципалитетами и частными собственниками на объекты водоканалов, которые передаются в концессию путем реорганизации, пояснил ТАСС эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. "В общей структуре концессий в сфере ЖКХ реорганизация происходит примерно в 20% случаев. С одной стороны, это позволяет составить инвестиционную программу по модернизации коммунальных объектов, с другой стороны, приводит к увеличению тарифной нагрузки на население сверхустановленных пределов ежегодного роста", - прокомментировал эксперт.

Во второй половине сентября 2020 года возглавлявший тогда Минстрой Владимир Якушев сообщал, что ведомство готовит законодательные инициативы, которые расширят права субъектов РФ и муниципальных образований, а также защитят инвестиции концессионеров в жилищно-коммунальном хозяйстве.