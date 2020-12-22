Минтранс признал безопасность спорного ЖК "Филатов луг" для полетов из аэропорта Внуково

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Построенные корпуса жилого комплекса "Филатов луг" в Новой Москве не мешают безопасности полетов из аэропорта Внуково. Об этом сообщила директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова в ответ на запрос одной из дольщиц жилого комплекса (копия документа имеется в распоряжении ТАСС).

"Требуемое качество радиолокационной информации для обеспечения безопасного обслуживания воздушного движения в районе аэродрома Москва (Внуково) в настоящее время обеспечено", - говорится в письме.

В частности, чтобы устранить влияние жилого комплекса "Филатов луг" на безопасность полетов из Внуково, Госкорпорация по организации воздушного движения ввела в эксплуатацию аэродромный радиолокационный комплекс "Лира А-10". Кроме того, аэропорт Внуково издал извещение, в котором говорится об увеличении высоты пролета препятствий при заходе самолетов на посадку.

В письме Петрова указывает, что для полного устранения влияния ЖК на работу радиолокационного комплекса на позиции "Зименки" Госкорпорация по ОрВД построит и введет в эксплуатацию новый радиолокатор на этой позиции.

О ситуации вокруг ЖК "Филатов луг"

Судебные разбирательства вокруг ЖК "Филатов луг" в Новой Москве начались в 2019 году и продолжаются до сих пор. Так, В 2019 году Росавиация попыталась отозвать выданное компании "Бизнес групп" (дочерняя компания застройщика объекта ГК "Инград") согласование на строительство, однако Арбитражный суд Московской области признал недействительным аннулирование соглашения.

Кроме того, летом 2019 года иск в Мосгорсуд к "Бизнес групп" относительно ЖК "Филатов луг" подал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Суд частично удовлетворил требования прокуратуры и запретил застройщику превышать высотные отметки, указанные в решении суда, а также заключать договоры на жилые объекты, рекламировать ЖК "Филатов луг" и проводить в Росреестре любые регистрационные действия с жильем в ЖК. Запрет заключать и регистрировать сделки в ЖК действует и сегодня.

ЖК "Филатов луг" строится в деревне Картмазово в Новой Москве с конца 2017 года. Как отмечали ТАСС в пресс-службе ГК "Инград", в настоящее время полностью построены четыре корпуса ЖК "Филатов луг". Их строительство завершили еще в октябре 2019 года, застройщик также благоустроил территорию, построил и укомплектовал мебелью и оборудованием детский сад.