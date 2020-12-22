Путин подписал закон о праве Фонда ЖКХ брать кредиты на расселение аварийного жилья

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому Фонд содействия реформированию ЖКХ получает право брать кредитные средства для помощи регионам при реализации программ переселения из аварийного жилья. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

В законе отмечается, что Фонд ЖКХ получит возможность привлекать кредитные и иные заемные средства для ускорения переселения из аварийного жилья в субъектах РФ. При этом фонд сможет использовать поступающие дополнительные имущественные взносы для возврата кредита и уплаты процентов.

По словам главы профильного комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олега Мельниченко, принятие данного закона будет способствовать ускорению реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и повышению эффективности оказания финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Также в документе предусмотрена возможность бесплатно выделять земельные участки, на которых ранее находились аварийные жилые дома, многодетным семьям для индивидуального строительства в населенных пунктах с численностью не более 30 тыс. человек. Участки будут выделяться в случае, установленном органами власти субъектов РФ, при этом на них смогут рассчитывать и другие категории граждан. Например, те, кто находится на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или у кого есть основания для постановки на учет.

Кроме того, регионы, которые досрочно завершат программы по переселению аварийного жилья, признанного таким до 1 января 2017 года, имеют право подать заявки на использование остатков средств для переселения граждан из фонда, признанного аварийным после 1 января 2017 года.

О переселении из аварийного жилья

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда". Как следует из документа, к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья, - 530,9 тыс. При этом в паспорте нацпроекта говорится, что эти показатели могут быть уточнены по итогам реализации программ расселения в 2019-2021 годах. Также в документе отмечено, что к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30% превысить объем выявляемого аварийного фонда.