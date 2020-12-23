Эксперт: строительные регионы станут первыми применять комплексное развитие территорий

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Регионы России с платежеспособным спросом и активным жилищным строительством могут стать первыми, кто начнет применять закон о комплексном развитии территорий, принятый в среду Госдумой. Среди них Московская и Ленинградская области, считает председатель комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор НП ЖКХ "ЖКХ контроль" Светлана Разворотнева.

"Это будут регионы, в которых есть платежеспособный спрос и в которых идет активное строительство. Это в первую очередь, конечно, областные центры. Я бы назвала Московскую и Ленинградскую области", - сказала ТАСС Разворотнева.

Согласно единой информационной системе жилищного строительства, по объемам текущей стройки жилья, помимо Москвы и Петербурга, также лидируют Краснодарский край, Башкирия, Свердловская область.

По словам Разворотневой, само принятие закона при этом еще не означает, что он активно начнет применяться и "инвесторы будут выстраиваться в очередь". Тем не менее благодаря закону определены правила игры, что уже можно считать большим шагом вперед. Эксперт предупредила, что в любом случае все будет зависеть от конкретной территории и ситуации в регионе.

Регионы ждали закон

Возьмется ли субъект РФ за новый механизм комплексного развития территорий - покажет время, но уже сейчас понятно, что многие города нуждаются в обновлении жилого фонда, особенно в центральных частях. Например, во Владивостоке масштабное строительство идет только на городских окраинах, рассказал ТАСС председатель совета ассоциации "Альянс строителей Приморья" Сергей Федоренко.

По его словам, жители новых микрорайонов продолжают работать в центре города и приезжают на работу на автомобилях, как следствие каждое утро и каждый вечер возникают многокилометровые пробки. Причем заторы распространяются на всю территорию Владивостока - от периферии к центру и обратно. "Противовесом текущей ситуации может стать реновация в центральной части города, ведь люди, живущие в центре, реже пользуются машинами, потому что живут в шаговой доступности от необходимых учреждений", - считает Федоренко.

Он отметил, что в центральной части города есть целые районы, застроенные пятиэтажками в 1960-е годы. При этом, по его мнению, начинать комплексное развитие территорий логичнее всего в районах, где большую часть занимает частный сектор - жильцов там меньше, чем в пятиэтажке, а инфраструктура хорошо развита.

Закон будет актуален и для Иркутска, считает заместитель председателя городской думы Леонид Усов. "Только в Ленинском районе около 300 многоквартирных домов построены по типовому проекту 335-й серии, и состояние их наружных стеновых панелей в настоящее время оценивается как близкое к аварийному", - сказал он ТАСС. Дома - 1950-1980-х годов постройки, а срок их использования - не более 50 лет. "Таким образом, уже спустя пару лет эти дома могут признать ветхими, и они начнут представлять реальную опасность для людей", - подчеркнул Усов.

По его словам, в соседнем Ангарске реализуется пилотный проект расселения домов 335-й серии. При успешной организации этой работы опыт может быть применен и на других территориях. "Однако надо понимать, что это крайне дорогостоящие мероприятия, и местные бюджеты даже при поддержке из областной казны не в силах с этим справиться. Необходимы существенные вливания федеральных средств", - уверен Усов.

В Воронеже эту проблему решают за счет инвесторов - их силами расселяют старые, но еще не признанные аварийными дома, сообщил ТАСС мэр Воронежа Вадим Кстенин. По его словам, уже приняты решения о развитии 26 застроенных территорий общей площадью более 85 гектаров. По 13 из них проведены аукционы, а по девяти - уже заключены договоры, благодаря этому будет расселено 97 ветхих домов.

Однако реализация этих проектов идет с трудом, так как раньше переселение было возможно только если все собственники на это согласны. Поэтому строителям приходилось договариваться о расселении с каждым жильцом, а в отдельных случаях вопросы решались только в суде. Новый закон о комплексном развитии территорий предусматривает переселение при согласии большинства - двух третей жильцов.

Закон доработали

С момента внесения законопроекта в Госдуму и до его окончательного принятия документ претерпел достаточные изменения. В частности, в финальной редакции закона более четко определяется состав территории, которая войдет в программу комплексного развития, какие объекты могут на ней находиться, отметила Разворотнева. Кроме того, если раньше законопроект был фактически оторван от градостроительной документации, то теперь решения исполнительного органа о комплексном развитии территорий будут увязаны с документами по территориальному зонированию, землепользованию, генпланом, добавила эксперт.

По ее словам, в законе вместе с этим уточнили условия договора с инвестором, в том числе процедуру передачи властям созданной социальной, дорожной инфраструктуры. Также уточнена процедура защиты интересов граждан, предусмотрено равнозначное, равноценное возмещение жилья, правда, в границах того же населенного пункта, а не в границах района, добавила Разворотнева.

Одна из важнейших поправок касается процедуры проведения голосования жильцов. Первоначальная редакция законопроекта предполагала участие и собственников, и нанимателей. "Кроме того, могло проголосовать любое количество людей, все остальные голоса пропорционально распределялись, то есть три человека могли определить судьбу дома. Сейчас в законе предусмотрен кворум - 50% явки", - пояснила Разворотнева.

Законодатель продумал меры защиты интересов собственников, механизм их активного участия в принятии решений как о вхождении в программу, так и по выходу из нее, подчеркнул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Кроме того, гарантируется сохранность культурных объектов. "Мы уже несколько лет работаем с этой категорией жилфонда и понимаем, насколько это непростой вопрос", - приводит пресс-служба главы региона его слова.

Однако остались предложения экспертного сообщества, которые не были учтены в законе. Например, правильнее было бы проводить среди инвесторов торги не в форме аукционов, - кто дешевле сделает, - а в форме конкурсов на лучшею концепцию развития, которую бы поддержали жители, считает Разворотнева. "Есть какие-то вещи, которые хотелось бы еще улучшить в документе, но в целом законопроект претерпел серьезные изменения в лучшую сторону", - подчеркнула она.

Так, закон будет работать на повышение качества жизни сотен тысяч наших жителей, уверен Куйвашев. "Механизм комплексного развития территорий станет важным инструментом для решения проблемы аварийного жилья, позволит улучшать качество проживания людей, чьи дома имеют высокую степень износа, не могут по тем или иным причинам быть включены в программу капремонта", - сказал он. Кроме того, закон позволит вовлечь в оборот больше земельных участков, что также положительно скажется на состоянии рынка, добавил свердловский губернатор.

Комплексное развитие территорий

Госдума в среду приняла в третьем чтении законопроект об использовании механизма комплексного развития территорий (КРТ). Документом предусматривается реализация программ развития городских территорий, которые позволяют комплексно обновить городскую застройку, привлечь внебюджетные источники. Регионы получают право в рамках КРТ сносить не только аварийное и подлежащее сносу жилье, но и неаварийные панельные дома, а также многоквартирные дома, у которых превышающий региональные нормативы износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) или капитальный ремонт которых слишком дорог. При этом под КРТ могут попасть и частные жилые дома, но только с согласия собственников.

КРТ будет проводиться в районах жилой застройки, нежилой застройки, на незастроенных территориях, а также на территориях, где с инициативой по проведению КРТ выступили правообладатели земельных участков.

Решение о вхождении дома в программу КРТ должно приниматься на общем собрании не менее чем 2/3 голосов собственников жилых помещений или их представителей. Также собрание может принять решение о выходе дома из программы КРТ. Частные жилые дома могут попасть под КРТ, но только с согласия собственников.