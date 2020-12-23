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Хуснуллин попросил Путина рассмотреть вопрос дефицита строителей в России

Вице-премьер добавил, что за 11 месяцев 2020 года ввод жилья в России превысил прошлогодний показатель на 1,4%

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин обеспокоен ситуацией с дефицитом кадров на российских стройках и в связи с этим попросил президента России Владимира Путина рассмотреть этот вопрос в начале 2021 года на отдельном совещании.

"Мы видим риск по вводу жилья в декабре из-за недостатка трудовых ресурсов, включая иностранную рабочую силу. Остро проблема ощущается в Московском регионе. Просил бы в вашем поручении проработать этот вопрос и в начале следующего года рассмотреть на отдельном совещании", - обратился Хуснуллин к президенту на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Вице-премьер добавил, что за 11 месяцев 2020 года ввод жилья в России превысил прошлогодний показатель на 1,4%, при этом есть высокая вероятность, что по итогам года показатели будут сопоставимы с 2019 годом. Как сообщалось, согласно уточненным данным Росстата, опубликованным в конце января 2020 года, объем ввода жилья в России в 2019 году составил 82 млн кв. м.

Ранее в Минстрое России сообщили ТАСС, что министерство подготовило предложения для упрощенного въезда в Россию трудовых мигрантов для работы на стройплощадках. Согласованные с МВД, Минтрудом и Роспотребнадзором предложения направлены на рассмотрение в правительство РФ. В Минстрое среди причин дефицита рабочей силы на стройках называют запрет на въезд в Россию иностранных работников.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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