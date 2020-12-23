Воробьев считает, что переход на электронный документооборот ускорит темпы строительства

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Скорейший переход на электронный документооборот при согласовании объектов увеличит темпы строительства в России. Такое мнение высказал в среду руководитель комиссии Госсовета по коммуникациям, связи и цифровой экономике, губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Критически важно ввести электронный документооборот в части согласования. Получается так, что ипотеку сегодня легко получить льготную, спасибо вам, а разрешение на стройку достаточно затруднительно. У нас примерно 30 согласований федеральных и 30 региональных, муниципальных. Если мы перейдем полностью в электронный документооборот, то время выхода на стройку будет радикально снижено", - сказал он на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, обращаясь к президенту России Владимиру Путину.

По мнению губернатора, тема электронного документооборота важна и для взаимодействия между гражданами и ведомствами. "Сегодня в ряде законов в абсолютном большинстве прописано обязательное наличие бумажного подтверждения той или иной справки. Хочу попросить вас от всей нашей рабочей группы дать поручение сделать обязательную альтернативу, чтобы соответствующего подтверждения было достаточно в электронном виде. Это также облегчит огромное количество обращений граждан", - пояснил он.

Также Воробьев отметил, что цифровизация положительно сказывается и на управленческой работе в целом. В частности, по его словам, в этом году был принят ряд стратегических решений в этом направлении, среди которых создание единой платформы МВД, Росреестра, Пенсионного фонда России и мировых судей.

"Сотни тысяч человек заявляются, допустим, в детский сад своего ребенка или в школу, но это невозможно сделать дистанционно, потому что база не интегрирована и место регистрации до сих пор нужно подтверждать регистрацией в паспорте. Сейчас такая работа начата, и в 2021 году, Владимир Владимирович, она должна прийти к логическому завершению", - добавил Воробьев.