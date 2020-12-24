Минстрой планирует законодательно определить статус региональных инфосистем ЖКХ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Минстрой планирует определить в законодательстве статус региональных информационных систем жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом в четверг сообщил начальник отдела развития ГИС ЖКХ Минстроя России Дмитрий Бардин.

Такие системы представляют из себя специализированные базы данных сферы ЖКХ на региональном уровне. Они созданы в 15 субъектах РФ (среди них Москва, Московская область, Татарстан и др.), отмечают в ведомстве.

"На данный момент статус этих региональных систем в Жилищном кодексе не определен, кроме одного - по проведению общих собраний собственников. Сейчас в рамках исполнения поручения президента мы готовим законопроект по, так сказать, если не легализации, а отделению [определению] статуса этих систем", - сказал Бардин на прошедшем в онлайн-формате круглом столе "Информационная открытость отрасли ЖКХ - повышение эффективности работы ГИС ЖКХ". По его словам, в России должен быть предусмотрен механизм аккредитации региональных инфосистем.

Сфера ЖКХ обладает колоссальным количеством цифровых значений, собирать их на федеральном уровне бессмысленно, при этом прозрачность отрасли оставляет желать лучшего, прокомментировал ТАСС эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.

По его словам, у Минстроя как регулятора просто нет такого объема полномочий и задач, чтобы использовать всю собранную информацию, ЖКХ занимаются преимущественно муниципальные органы власти на местах. "Именно поэтому нужны региональные системы, которые позволят не просто собрать и перевести в цифровой вид данные технологической инфраструктуры (приборов учета потребления, информационно-измерительных, расчетных систем, документооборота), но и помочь выстроить доверительные и справедливые отношения между поставщиками и потребителями жилищно-коммунальных услуг", - сказал собеседник агентства.