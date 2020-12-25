Камчатка дополнительно получила 825 млн рублей на строительство социальных объектов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 декабря. /ТАСС/. Правительство Камчатского края дополнительно получило 825 млн рублей из федерального бюджета на строительство социальных объектов. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба краевого правительства.

"Рассчитывать получить дополнительные средства можно только ближе к середине или концу года за счет уменьшения финансирования мероприятий в других регионах, когда неосвоенные средства у отстающих субъектов начинают перераспределять в пользу регионов, идущих с опережением графиков строительства. Камчатский край на протяжении последних лет соблюдает принятые на себя обязательства и графики, поэтому может претендовать на перераспределение дополнительных средств в числе первых получателей <…>. В прошлом году мы заместили 300 млн рублей по двум объектам. В 2020 году таких мероприятий уже пять, и общая сумма составила 825 млн рублей", - приводятся в сообщении слова министра строительства региона Андрея Дегодьева.

Он отметил, что бюджетным законодательством для Камчатского края допускается доля федерального софинансирования до 95%, а по некоторым мероприятиям - до 99% от стоимости строительства. Однако на этапе подписания соглашений между федеральным центром и регионам, как подчеркнул министр, сложно договориться о получении дополнительных средств из федерального бюджета в максимально возможном объеме.

Темпы возведения социальных объектов на Камчатке, в том числе жилья, остаются одними из самых низких на Дальнем Востоке из-за повышенной сейсмоактивности региона и высокой стоимости строительных материалов.

Правительство России выделило почти 1,8 млрд рублей на модернизацию социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке в 2021-2022 годах. Средства в том числе будут направлены на строительство современной районной больницы в городе Елизове Камчатского края.