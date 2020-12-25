В Севастополе создадут фонд помощи обманутым пайщикам многоквартирных домов

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Фонд обманутых пайщиков, который будет помогать в завершении строительства домов, начатых в украинский период, появится в Севастополе, сообщил в пятницу на сессии заксобрания губернатор Михаил Развожаев.

"Есть 109 домов, которые [являются] украинским наследием, где попало и как попало живут люди, или заморожены деньги пайщиков и дольщиков. Фонд обманутых пайщиков - такой фонд уже почти подготовили, будем создавать, получать федеральное финансирование. Будем действовать по принципу постановления правительства, которое регламентирует действия в ситуации, если дома невозможно достроить и появляются обманутые дольщики или пайщики", - сказал Развожаев.

Он уточнил, что список проблемных объектов подготовлен совместно с правоохранительными органами. В 2020 году введены пять домов из него. Ситуация по еще 14 домам подробно разобрана, "не по всем есть быстрые решения", некоторыми из этих объектов и займется новый фонд.

При этом случаи обмана дольщиков в Севастополе единичны, хотя для соседних регионов России эта проблема стоит очень остро. Однако в городе есть другая трудная ситуация: дома, возведение которых велось по выданным до 2014 года разрешениям, по российскому законодательству построены с нарушениями, а значит, не могут быть введены в эксплуатацию.