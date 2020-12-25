Помощь малым застройщикам и выпуск инфраструктурных облигаций войдут в жилищный нацпроект

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Программа субсидирования кредитов низкомаржинальных застройщиков и выпуск инфраструктурных облигаций станут новыми инструментами национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом говорится в сообщении АНО "Национальные приоритеты".

"Из новых инструментов достижения целей в национальном проекте появляются две важные задачи - поддержка низкомаржинальных проектов жилищного строительства и выпуск инфраструктурных облигаций для жилищного строительства", - говорится в материалах.

Как сообщалось, Минстрой разработал проект постановления правительства о субсидировании процентных ставок по кредитам малым застройщикам в регионах. Государство будет субсидировать разницу между процентной ставкой по кредиту и ключевой ставкой. На эти цели планируется выделить 1 млрд рублей. Минстрой также разработал проект программы по выпуску инфраструктурных облигаций, которая направлена на обеспечение доступного финансирования строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры для строительства жилья.

Национальный проект "Жилье и городская среда" реализуется до 2030 года с целью обеспечения российских семей качественным доступным жильем, создания механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды.