Площадь расселенного в 2020 году аварийного жилья в России превысила 1 млн кв. м

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Более 1 млн кв. м аварийного жилья расселили в России на начало декабря, говорится в сообщении АНО "Национальные приоритеты". Это на 8% больше, чем за весь 2019 год.

"В 2019 году были расселены 947 тыс. кв. м, в 2020 году (по состоянию на 9 декабря) было расселено уже свыше 1 млн кв. м (1,02 млн кв. м)", - говорится в сообщении.

В целом за два года из аварийного жилья переселили более 120 тыс. человек: 57,81 тыс. в 2019 году и 62,74 тыс. в 2020 году. Работа ведется по нацпроекту "Жилье и городская среда". Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что годовой план национального проекта по расселению аварийного жилого фонда на начало декабря выполнили 56 регионов России.

Как добавляется в сообщении АНО "Национальные приоритеты", по программе стимулирования жилищного строительства ("Стимул") в 2020 году в 57 регионах построили 221 объект: 87 автодорог, 54 школы, 35 детских сада, два комплекса, совмещающие школу и детский сад, 37 объектов инженерной инфраструктуры и шесть поликлиник. На программу были выделены из федерального бюджета рекордные для нее 34,9 млрд рублей.