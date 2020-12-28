"Ъ": ДОМ.РФ досрочно передаст площади министерств в "Москва-Сити" Росимуществу

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. ДОМ.РФ раньше срока передает безвозмездно в госказну выкупленные два года назад площади в башне "IQ-квартал" в "Москва-Сити", где сейчас размещены Минэкономики, Минпромторг, Минцифры и их подведомственные структуры, сообщил в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на федерального чиновника.

"Сделка совершается в рамках бюджетной экономии: все эти площади останутся за министерствами, но им не придется теперь платить арендные платежи ДОМ.РФ, являвшемуся оператором этой недвижимости", - пишет газета.

В этих министерствах и Росимуществе, на чей баланс переходят площади в "IQ-квартале", на запрос "Коммерсанта" не ответили. В управлении Росреестра по Москве сообщили, что ведомство изучает документы на эти объекты недвижимости для их дальнейшей регистрации в пользу госказны.

В ДОМ.РФ газете подтвердили информацию, уточнив, что проект завершается досрочно. В госкомпании также признали, что передача объекта "приведет к снижению объема собственных средств", но ДОМ.РФ продолжит выполнять все свои обязательства.

Ранее предполагалось, что ДОМ.РФ безвозмездно передаст госказне площади в "Москва-Сити" после того, как войдет в комфортный режим выплат по облигационным займам, выпущенным госкомпанией для выкупа объекта у "Галса" (принадлежит ВТБ), их ремонта и самого переезда. Общая смета достигла 40 млрд рублей, отмечает "Коммерсантъ".

В феврале 2019 года в одну из башен "IQ-квартала" в "Москва-сити" переехали семь федеральных органов власти: Минэкономразвития, Минпромторг, Минкомсвязь, Ростуризм, Росаккредитация и Росстандарт. Переезд затронул около 5 тыс. госслужащих, большинство из которых переместились в общие рабочие пространства внутри единого правительственного комплекса.